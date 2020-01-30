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Депутата Полтавского облсовета подозревают в вымогательстве денег с предпринимателей

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Объявлено о подозрение депутату Полтавского областного совета, уличенному Службой безопасности Украины в вымогательстве денег с предпринимателей. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

Депутата Полтавского облсовета подозревают в вымогательстве денег с предпринимателей

Оперативники спецслужбы задокументировали, что депутат, член постоянной комиссии Полтавского областного совета по вопросам экологии и рационального природопользования, требовал от местного бизнесмена более 60 тысяч гривен "отката". Это 10 процентов средств, выделенных коммерсанту из областного бюджета в пределах финансирования целевой программы по озеленению сквера в Лубнах.

Депутат угрожал предпринимателю физической расправой в случае отказа уплатить деньги.

Правоохранители задержали посредника, который является помощником депутата, непосредственно во время передачи первой части - 10 тысяч гривен.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, депутату Полтавского областного совета и его посреднику сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали главу одной из общественных организаций Черниговской области за вымогательство денег с коммерсантов.

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