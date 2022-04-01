Депутат повідомив про звільнення Іванкова на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Іванків у Київській області звільнили від російських окупантів. Про це повідомив у четвер на своїй сторінці в Facebook депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий, пише УНН.
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“Іванків без орків”, - написав він, додавши відповідне фото зі звільненого села.
Крім того, зі слів чиновника, населені пункти Оране, Хочева та Олізарівка також були звільнені від рашистських загарбників.
Додамо
Раніше сьогодні міський голова повідомив, що 31 березня українські військові звільнили Бучу.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, воїни Збройних Сил України відновили контроль над частиною населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.
Так, після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.