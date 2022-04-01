Депутат сообщил об освобождении Иванкова в Киевской области

Цитата

“Иванков без орков”, - написал он, добавив соответствующее фото из освобожденного села.

Кроме того со слов чиновника, населенные пункты Ораное, Хочева и Олизаровка также были освобождены от рашистских захватчиков.

Добавим

Ранее сегодня городской голова сообщил, что 31 марта украинские военные освободили Бучу.

Напомним

Как сообщал УНН, воины Вооруженных Сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

Так, после ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.