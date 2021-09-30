Депутат Харківської міськради заявив, що Терехов бреше городянам про зниження тарифів

Цитата

“Для перемоги на виборах місцева влада розповідає, що тарифи на тепло і воду підвищені не будуть. У мене дежавю. Я рік тому теж брав участь з ними у передвиборній кампанії і всім розповідали, що улюблений Геннадій Адольфович повернеться і знову буде мером. Сьогодні вони розповідають, що тарифи підвищені не будуть, ми нормально пройдемо опалювальний сезон і все буде добре”, — заявив він.

Спаський уточнив, що заради перемоги на виборах Терехов обманює городян, обіцяючи не піднімати тарифи на опалення. Він пояснює, що збитки харківських тепломереж вже склали 2,5 млрд грн, які так чи інакше Терехов вилучить з кишень харків’ян.

У контексті

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці у серпні. Незабаром після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якому Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера. За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса. Нового мера Харкова жителі міста будуть обирати в жовтні. Політологи прогнозують переможця виборів у другому турі, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.

Причому за прогнозами деяких політологів, у Добкіна шансів на перемогу більше.

До речі

Як повідомляють харківські антикорупціонери, влада Харкова регулярно зловживає на тендерах, купуючи за гроші харків’ян товари і послуги за завищеними цінами. Зокрема за завищеною ціною були закуплені ліки від COVID-19, комплекс послуг по ремонту притулку для тварин і будівництва гаража в одній з лікарень з елітного керамограніту.

Але апогеєм став тендер з будівництва громадського туалету в зоопарку за 30 млн грн. Тендер отримав колега Ігоря Терехова з виконкому Харківської міськради Олександр Харченко.

Чергове збагачення чиновників, як повідомляють ЗМІ, очікується на Е-ticket.