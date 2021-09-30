Депутат Харьковского горсовета заявил, что Терехов врет горожанам про снижение тарифов

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“Для победы на выборах местная власть рассказывает, что тарифы на тепло и воду повышены не будут. У меня дежавю. Я год назад тоже участвовал с ними в предвыборной кампании и всем рассказывали, что любимый Геннадий Адольфович вернется и снова будет мэром. Сегодня они рассказывают, что тарифы повышены не будут, мы нормально пройдем отопительный сезон и все будет хорошо”, — заявил он.

Спасский уточнил, что ради победы на выборах Терехов обманывает горожан, обещая не поднимать тарифы на отопление. Он поясняет, что убытки харьковских теплосетей уже составили 2,5 млрд грн, которые так или иначе Терехов изымет из карманов харьковчан.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса. Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре. Политологи прогнозируют победителя выборов во втором туре, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

Причем по прогнозам некоторых политологов, у Добкина шансов на победу больше.

К слову

Как сообщают харьковские антикоррупционеры, власть Харькова регулярно злоупотребляет на тендерах, покупая за деньги харьковчан товары и услуги по завышенным ценам. В частности по завышенной цене были закуплены лекарства от COVID-19, комплекс услуг по ремонту приюта для животных и строительства гаража в одной из больниц из элитного керамогранита.

Но апогеем стал тендер по строительству общественного туалета в зоопарке за 30 млн грн. Тендер получил коллега Игоря Терехова из исполкома Харьковского горсовета Александр Харченко.

Очередное обогащение чиновников, как сообщают СМИ, ожидается на Е-ticket.