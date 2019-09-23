Департамент з верифікації Мінфіну перевірить правильність виплати 670 млрд грн соцдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Новостворений депарламент з верифікації при Міністерстві фінансів перевірить правильність виплат 670 млрд грн соціальної допомоги, якою опікується лише Міністерство соціальної політики. Про це повідомила народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у коментарі журналістам у кулуарах Форуму національної бізнес-коаліції в Києві, передає корреспондент УНН.
“Верифікація соціальних виплат дозволить нам, в тому числі, контролювати правильність нарахування. На сьогодні соціальні виплати складають біля 670 млрд грн, тільки за тими виплатами, якими опікується Міністерство соціальної політики”, — зазначила Третьякова.
При цьому вона додала, що відповідний департамент, який займатиметься питаннями верифікації соцвиплат уже створений в Мінфіні.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про верифікацію та моніторинг державних виплат. Відповідне рішення підтримали 254 народних депутатів.