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Департамент з верифікації Мінфіну перевірить правильність виплати 670 млрд грн соцдопомоги

Департамент з верифікації Мінфіну перевірить правильність виплати 670 млрд грн соцдопомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Новостворений депарламент з верифікації при Міністерстві фінансів перевірить правильність виплат 670 млрд грн соціальної допомоги, якою опікується лише Міністерство соціальної політики. Про це повідомила народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у коментарі журналістам у кулуарах Форуму національної бізнес-коаліції в Києві, передає корреспондент УНН.

“Верифікація соціальних виплат дозволить нам, в тому числі, контролювати правильність нарахування. На сьогодні соціальні виплати складають біля 670 млрд грн, тільки за тими виплатами, якими опікується Міністерство соціальної політики”, — зазначила Третьякова.

При цьому вона додала, що відповідний департамент, який займатиметься питаннями верифікації соцвиплат уже створений в Мінфіні.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про верифікацію та моніторинг державних виплат. Відповідне рішення підтримали 254 народних депутатів.

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