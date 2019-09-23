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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48132 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109637 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101530 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108735 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118957 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 147921 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148398 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Департамент по верификации Минфина проверит правильность выплаты 670 млрд грн соцпомощи

Департамент по верификации Минфина проверит правильность выплаты 670 млрд грн соцпомощи

Киев  •  УНН

 • 13849 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Вновь депарламент по верификации при Министерстве финансов проверит правильность выплат 670 млрд грн социальной помощи, которой занимается только Министерство социальной политики. Об этом сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в комментарии журналистам в кулуарах Форума национального бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Верификация социальных выплат позволит нам, в том числе, контролировать правильность начисления. Сегодня социальные выплаты составляют около 670 млрд грн, только по тем выплатам, которыми занимается Министерство социальной политики”, — отметила Третьякова.

При этом она добавила, что соответствующий департамент, который будет заниматься вопросами верификации соцвыплат уже создан в Минфине.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о верификации и мониторинг государственных выплат. Соответствующее решение поддержали 254 народных депутатов.

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