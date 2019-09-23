Департамент по верификации Минфина проверит правильность выплаты 670 млрд грн соцпомощи

“Верификация социальных выплат позволит нам, в том числе, контролировать правильность начисления. Сегодня социальные выплаты составляют около 670 млрд грн, только по тем выплатам, которыми занимается Министерство социальной политики”, — отметила Третьякова.

При этом она добавила, что соответствующий департамент, который будет заниматься вопросами верификации соцвыплат уже создан в Минфине.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о верификации и мониторинг государственных выплат. Соответствующее решение поддержали 254 народных депутатов.