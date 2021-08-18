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"Деолігархізація": глава ТСК Гришина позитивно оцінила рішення міністерства підняти вантажні тарифи УЗ

"Деолігархізація": глава ТСК Гришина позитивно оцінила рішення міністерства підняти вантажні тарифи УЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. 17 серпня набув чинності наказ міністерства інфраструктури про підняття тарифів на вантажоперевезення “УЗ”. Чому це важливо, пояснила голова профільної Тимчасової слідчої комісії ВР Юлія Гришина, передає УНН.

Деталі

“Я вже писала, чому УЗ повинна підняти тарифи на вантажоперевезення. В Україні вони були в 1,4-1,6 разів менше, ніж в Росії, Білорусі, Казахстані. І в 4-9 разів — ніж в Польщі. При цьому вантажоперевезення — єдине реально прибутковий напрямок роботи УЗ, яке перекриває збиток від пасажирських перевезень.

У НАБУ раніше підраховували, що занижені тарифи за останні два роки завдали 17 млрд грн збитків Укрзалізниці. Наша ТСК в свою чергу виявила, що за останні 5 років тарифи були занижені на 24%, внаслідок чого залізниця втратила 100 млрд грн. При цьому вигравав від цього явно великий бізнес — тому я і кажу, що без деолігархізації в УЗ не обійтися”, — прокоментувала Гришина.

Повідомляється, що вже в цьому році УЗ завдяки такому рішенню міністерства зможе отримати додатково 2 млрд грн, а у 2022 році 10 млрд грн, які витратить на оновлення залізничної інфраструктури.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що глава ТСК Юлія Гришина увійде до складу Антикризового штабу “Укрзалізниці”.

В контексті

У минулому році “УЗ” отримала рекордний збиток — 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — втрати на вантажних перевезеннях. У січні в ВР була створена ТСК, яку очолила Юлія Гришина.

За результатами аналізу ситуації в УЗ Гришина пояснила, що занижені тарифи в першу чергу потрібні фінансово промисловим групам, які користуються послугами залізниці. Іншими словами, на збитках “Укрзалізниці” багатіють олігархи.

Варто додати, що антикорупціонери активізували свою роботу тільки після створення профільної ТСК у Верховній Раді. До цього часу вони ігнорували корупцію на залізниці і демонстрували нульові показники. У минулому році, наприклад, вони направили до суду лише одну справу п’ятирічної давності.

Крім того, висновки ТСК стали приводом для занепокоєння РНБО, який своїм рішенням доручив Кабміну терміново змінити керівництво компанії.

Зараз стартував конкурс на обрання нових членів Спостережної Ради та правління “УЗ”.

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