"Деолигархизация": глава ВСК Гришина положительно оценила решение министерства поднять грузовые тарифы УЗ

Детали

“Я уже писала, почему УЗ должна поднять тарифы на грузоперевозки. В Украине они были в 1,4-1,6 раз меньше, чем в России, Беларуси, Казахстане. И в 4-9 раз — чем в Польше. При этом грузоперевозки — единственное реально прибыльное направление работы УЗ, которое перекрывает ущерб от пассажирских перевозок.

В НАБУ раньше подсчитывали, что заниженные тарифы за последние два года нанесли 17 млрд грн ущерба Укрзализныце. Наша ВСК в свою очередь выявила, что за последние 5 лет тарифы были занижены на 24%, вследствии чего железная дорога потеряла 100 млрд грн. При этом выигрывал от этого явно большой бизнес — поэтому я и говорю, что без деолигархизации в УЗ не обойтись”, — прокомментировала Гришина.

Сообщается, что уже в этом году УЗ благодаря такому решению министерства сможет получить дополнительно 2 млрд грн, а в 2022 году 10 млрд грн, которые потратит на обновление железнодорожной инфраструктуры.

Дополнение

Ранее сообщалось, что глава ВСК Юлия Гришина войдет в состав Антикризисного штаба “Укрзализныци”.

В контексте

В прошлом году “УЗ” получила рекордный убыток — 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн — потери на грузовых перевозках. В январе в ВР была создана ВСК, которую возглавила Юлия Гришина.

По результатам анализа ситуации в УЗ Гришина объяснила, что заниженные тарифы в первую очередь нужны финансово промышленным группам, которые пользуются услугами железной дороги. Иными словами, на убытках “Укрзализныци” богатеют олигархи.

Стоит добавить, что антикоррупционеры активизировали свою работу только после создания профильной ВСК в Верховной Раде. К этому времени они игнорировали коррупцию на железной дороге и демонстрировали нулевые показатели. В прошлом году, например, они направили в суд только одно дело пятилетней давности.

Кроме того, выводы ВСК стали поводом для беспокойства СНБО, который своим решением поручил Кабмину срочно сменить руководство компании.

Сейчас стартовал конкурс на избрание новых членов Наблюдательного Совета и правления “УЗ”.