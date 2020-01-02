Денісова вимагає допустити священника до утримуваного в СІЗО у Криму активіста Приходька
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає не порушувати права кримського активіста Олега Приходька, який утримується у СІЗО у Криму, і допустити до нього священника. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вимагаю відновлення прав Олега Приходька, а саме — допустити до громадянина України священника. Права незаконно затриманого кримського активіста Олега Приходька, який міститься в „ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю“ — вчергове порушено. Нашим співгромадянином подано два клопотання до адміністрації пенітенціарної установи щодо допуску до нього священника, але відповіді так і не отримано”, — написала Денісова.
За її словами, це є прямим порушенням права ув’язненого на можливість доступу до кваліфікованих представників будь-якої конфесії.
“Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів для відновлення прав Олега Приходька”, — зазначила Денісова.
Раніше УНН повідомляв, заарештованому в окупованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку в СІЗО Сімферополя відмовляють в побаченнях зі священиком.
Проукраїнський активіст Олег Приходько залишиться під арештом в СІЗО до 10 лютого наступного року, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.