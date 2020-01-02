Денісова вимагає допустити священника до утримуваного в СІЗО у Криму активіста Приходька

КИЇВ. 2 січня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає не порушувати права кримського активіста Олега Приходька, який утримується у СІЗО у Криму, і допустити до нього священника. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.