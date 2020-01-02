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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 30626 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118747 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124516 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122774 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 144654 просмотра

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Денисова требует допустить священника, удерживаемого в СИЗО в Крыму активиста Приходько

Денисова требует допустить священника, удерживаемого в СИЗО в Крыму активиста Приходько

Киев  •  УНН

 • 13685 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова требует не нарушать права крымского активиста Олега Приходько, который содержится в СИЗО в Крыму, и допустить к нему священника. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Требую восстановления прав Олега Приходько, а именно — допустить к гражданину Украины священника. Права незаконно задержанного крымского активиста Олега Приходько, который содержится в „ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю“ — в очередной раз нарушено. Нашим согражданином подано два ходатайства в администрацию пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получено”, — написала Денисова.

По ее словам, это является прямым нарушением права заключенного на возможность доступа к квалифицированным представителям любой конфессии.

“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой безотлагательно принять меры для восстановления прав Олега Приходько”, — отметила Денисова.

Ранее сообщал УНН, арестованному в оккупированном Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько в СИЗО Симферополя отказывают в свиданиях со священником.

Проукраинский активист Олег Приходько останется под арестом в СИЗО до 10 февраля следующего года, поскольку подконтрольный России Верховный суд Крыма 25 декабря оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на продление меры пресечения.

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