Денісова: у в’язницях за кордоном перебувають сім тисяч українців, з них у РФ - дві тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У в'язницях за кордоном відбувають покарання сім тисяч громадян України, з яких дві тисячі знаходяться у РФ. Про це уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповіла на 20-й конференції Альянсу із протидії торгівлі людьми ОБСЄ, передає УНН.
“Близько 7000 громадян України відбувають покарання за кордоном, в тому числі 2000 — в РФ. Серед них є громадяни — жертви торгівлі людьми — які були залучені до перевезення та розповсюдження наркотичних засобів на території іноземних держав”, — повідомила Денісова.
Вона додала, що за останні чотири роки органами Нацполіції розслідувалося 222 кримінальні справи за вказаними фактами.
За словами омбудсмена, багато громадян України у місцях позбавлення волі за кордоном мають проблеми зі зв’язком із зовнішнім світом, а деякі навіть позбавлені можливості зустрітися з українським консулом. Вони не можуть подати заяви щодо злочинів відносно них та визнання їх жертвами торгівлі людьми.
“Судові органи, в тому числі Російської Федерації, ігнорують надані громадянами України документи, що підтверджують їхній статус жертви”, — сказала Денісова.
Раніше Денісова заявила, що на незаконно утримуваних у РФ українців здійснюють тиск та не надають необхідну медичну допомогу.