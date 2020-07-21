Денисова: в тюрьмах за границей находятся семь тысяч украинцев, из них в РФ - две тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В тюрьмах за рубежом отбывают наказание семь тысяч граждан Украины, из которых две тысячи находятся в РФ. Об этом уполномоченное ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказала на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ, передает УНН.
“Около 7000 граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2000 — в РФ. Среди них есть граждане — жертвы торговли людьми — которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств”, — сообщила Денисова.
Она добавила, что за последние четыре года органами Нацполиции расследовалось 222 уголовных дела по указанным фактам.
По словам омбудсмена, многие граждане Украины в местах лишения свободы за рубежом имеют проблемы со связью с внешним миром, а некоторые даже лишены возможности встретиться с украинским консулом. Они не могут подать заявления о преступлениях в отношении них и о признании их жертвами торговли людьми.
“Судебные органы, в том числе Российской Федерации, игнорируют предоставленные гражданами Украины документы, подтверждающие их статус жертвы”, — сказала Денисова.
Ранее Денисова заявила, что на незаконно удерживаемых в РФ украинцев оказывают давление и не придают необходимую медицинскую помощь.