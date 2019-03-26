Денісова надіслала Москальковій меддослідження, які підтверджують стан Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова надіслала своїй російській колезі Тетяні Москальковій звернення та усі необхідні медичні дослідження, які підтверджують тяжкий стан українського політв'язня Павла Гриба. Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Я надіслала звернення та усі необхідні медичні дослідження, які підтверджують тяжкий стан Павла, до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Наразі вона володіє усією необхідною інформацією та знає, що ненадання необхідної медичної допомоги може призвести до фатальних наслідків для життя Павла", - написала Омбудсмен.
Вона закликала Москалькову втрутитися в процес для забезпечення належних умов утримання українця та надання медичної допомоги.
За її словами голодування несе загрозу життю Гриба, адже він перебуває у критичному стані.
"Українцю необхідне додаткове медичне обстеження та подальша хірургічна операція", - зазначила Денісова.
Як повідомляв УНН, батько українського політв'язня Павла Гриба заявив, що його син вимагає негайної операції через ризик внутрішньої кровотечі.
22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.
Після цього Павло оголосив голодування. Через голодування його переведуть в окрему камеру.
Європейський Союз, Польща, США закликали негайно звільнити Павла Гриба.