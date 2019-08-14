День в ООС: бойовики шість разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. З початку цієї доби незаконні збройні формування шість разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення, опубліковане пресцентром штабу ООС.
"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Пісків з напрямку Веселого – зі стрілецької зброї, поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, тричі в районі Гнутового з напрямку Пікузи – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, 13 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.