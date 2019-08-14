День в ООС: боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. С начала этих суток незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку, опубликованную пресс-центром штаба ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Песков из направления Веселого - из стрелкового оружия, около Лебединского из направления Ужовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды в районе Гнутово из направления Пикузы - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил, а именно вблизи Пивденного из направления шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, 13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.