День прапора: військові музиканти привітали українців хітом "Ой, у лузі червона калина"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Військові музиканти привітали українців з Днем державного прапора хітом "Ой, у лузі червона калина". Відео опублікували на Youtube-каналі Генштабу ЗСУ.
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"З Днем державного прапора України військові музиканти привітали українців світовим хітом "Ой, у лузі червона калина", виконавши його на фоні найбільшого прапора країни, розташованого поблизу Музею перемоги України в Другій світовій війні", - ідеться у повідомленні.
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