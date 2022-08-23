День прапора: військові музиканти привітали українців хітом "Ой, у лузі червона калина"

Цитата

"З Днем державного прапора України військові музиканти привітали українців світовим хітом "Ой, у лузі червона калина", виконавши його на фоні найбільшого прапора країни, розташованого поблизу Музею перемоги України в Другій світовій війні", - ідеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі: Зеленський взяв участь у церемонії підняття прапора України