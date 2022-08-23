День флага: военные музыканты поздравили украинцев хитом "Ой, у лузі червона калина"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Военные музыканты поздравили украинцев с Днем государственного флага хитом "Ой, у лузі червона калина". Видео опубликовали на Youtube-канале Генштаба ВСУ.
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"С Днем государственного флага Украины военные музыканты поздравили украинцев мировым хитом "Ой, у лузі червона калина", исполнив его на фоне крупнейшего флага страны, расположенного вблизи Музея победы Украины во Второй мировой войне", - говорится в сообщении.
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