День пам’яті захисників: о 10:00 загальнонаціональна хвилина мовчання
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні, 29 серпня, о 10:00 - загальнонаціональна хвилина мовчання на знак вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, передає УНН.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні вшановують пам’ять загиблих захисників України.
У вшануванні пам’яті загиблих захисників України взяв участь Президент України Володимир Зеленський.