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День "Обійми своє цуценя" та Міжнародний день тренувальних штанів. Що ще відзначається 21 січня

День "Обійми своє цуценя" та Міжнародний день тренувальних штанів. Що ще відзначається 21 січня

Київ • УНН

 • 29536 перегляди

21 січня у світі відзначають День "Обійми своє цуценя", Європейський день медіації, День злакового батончика, Міжнародний день обіймів та День тренувальних штанів. Кожне свято має свою унікальну історію та традиції святкування.

Сьогодні, 21 січня, у світі відзначається свято, яке нагадує нам про турботу та увагу до своїх домашніх улюбленців, зокрема собак — День "Обійми своє цуценя", пише УНН.

Точна історія виникнення свята невідома, але воно стало популярним завдяки любителям тварин у соцмережах. Основна ідея дня — нагадати про важливість турботи і любові до своїх чотирилапих друзів. Цуценята часто дарують своїм господарям щастя і підтримку, і цей день закликає відповісти їм взаємністю.

У день "Обійми своє цуценя" рекомендується обіймати, гладити та балувати своїх собак ласощами. Можна також прогулятися разом на свіжому повітрі або придбати нову іграшку для улюбленця. Не можна забувати про своїх домашніх тварин або ставитися до них байдуже — цей день створений для радості і турботи про них. Крім того, обіймати собак — корисно для здоров'я, бо це допомагає знизити рівень стресу, зменшити відчуття самотності та тривоги.

Також можна поділитися своєю любов’ю з іншими тваринами, допомагаючи місцевим притулкам, наприклад, взяти на прогулянку песиків.

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21 січня також відзначається Європейський день медіації. Історія цього дня розпочалася з ініціативи Європейського інституту медіації, створеного у 2007 році для популяризації медіації як ефективного способу розв’язання конфліктів. Офіційно цей день почали відзначати 21 січня 2019 року. Вибір дати пов’язаний із необхідністю підкреслити початок нового року мирним шляхом, зокрема через переговори та діалог.

У цей день проводять зустрічі, тренінги та обговорення, щоб популяризувати медіацію як альтернативу судовим суперечкам. Вважається, що це чудовий день для розв'язання будь-яких конфліктів у дружньому ключі. Можна організовувати переговори, навчання або навіть поговорити з близькими, щоб залагодити давні суперечки.

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День злакового батончика — свято, яке виникло у США як частина популяризації здорового харчування. Злакові батончики почали набирати популярності у 1980-х роках як зручний і поживний перекус для активних людей. Вони стали символом швидкого, але корисного способу підживити організм енергією. Дата 21 січня обрана випадково, але цей день закликає замислитися над своїм раціоном і зробити вибір на користь здоров’я. Не рекомендується їсти шкідливу їжу або переїдати — головне, пам’ятати про поміркованість і користь для організму.

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Міжнародний день обіймів - це свято зародилося у США в 1986 році. Його ініціаторами стали студенти, які хотіли боротися з післясвятковим стресом і депресією, які часто з’являються у січні. Вони обрали обійми як символ тепла і підтримки. З часом ця ідея поширилася в усьому світі. Психологи підтверджують, що обійми сприяють зниженню рівня стресу, зміцнюють міжособистісні зв’язки та навіть підвищують рівень окситоцину — гормону щастя. Свято дарує людям нагоду поділитися теплом і позитивними емоціями через обійми. Цього дня важливо обіймати рідних, друзів, колег чи навіть незнайомців, якщо це не порушує їхнього комфорту. Головне правило — обіймати щиро й з добрими намірами.

Міжнародний день тренувальних штанів теж відзначають 21 січня. Неофіційне свято виникло як частина інтернет-культури на початку 2000-х років. Його ідея пов’язана з любов’ю до простоти і зручності, адже тренувальні штани символізують комфорт у повсякденному житті. Офіційної причини вибору дати 21 січня немає, але популярність цього дня зросла завдяки соцмережам, де люди почали ділитися своїми фото в спортивних штанах. Свято має жартівливий характер, але водночас нагадує про важливість дозволити собі розслабитися у світі, де всі часто прагнуть до досконалості. Не рекомендується носити занадто офіційний чи незручний одяг, бо сьогоднішній день саме про зручність.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Суспільство
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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