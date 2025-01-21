День "Обними своего щенка" и Международный день тренировочных штанов. Что еще отмечается 21 января

Сегодня, 21 января, в мире отмечается праздник, который напоминает нам о заботе и внимании к своим домашним любимцам, в частности собакам - День «Обними своего щенка», пишет УНН.

Точная история возникновения праздника неизвестна, но он стал популярным благодаря любителям животных в соцсетях. Основная идея дня - напомнить о важности заботы и любви к своим четвероногим друзьям. Щенки часто дарят своим хозяевам счастье и поддержку, и этот день призывает ответить им взаимностью.

В день «Обними своего щенка» рекомендуется обнимать, гладить и баловать своих собак лакомствами. Можно также прогуляться вместе на свежем воздухе или приобрести новую игрушку для питомца. Нельзя забывать о своих домашних животных или относиться к ним равнодушно - этот день создан для радости и заботы о них. Кроме того, обнимать собак - полезно для здоровья, так как это помогает снизить уровень стресса, уменьшить чувство одиночества и тревоги.

Также можно поделиться своей любовью с другими животными, помогая местным приютам, например, взять на прогулку собачек.

21 января также отмечается Европейский день медиации. История этого дня началась по инициативе Европейского института медиации, созданного в 2007 году для популяризации медиации как эффективного способа разрешения конфликтов. Официально этот день начали отмечать 21 января 2019 года. Выбор даты связан с необходимостью подчеркнуть начало нового года мирным путем, в частности через переговоры и диалог.

В этот день проводят встречи, тренинги и обсуждения, чтобы популяризировать медиацию как альтернативу судебным спорам. Считается, что это отличный день для решения любых конфликтов в дружеском ключе. Можно организовывать переговоры, обучение или даже поговорить с близкими, чтобы уладить давние споры.

День злакового батончика - праздник, который возник в США как часть популяризации здорового питания. Злаковые батончики начали набирать популярность в 1980-х годах как удобный и питательный перекус для активных людей. Они стали символом быстрого, но полезного способа подпитать организм энергией. Дата 21 января выбрана случайно, но этот день призывает задуматься над своим рационом и сделать выбор в пользу здоровья. Не рекомендуется есть вредную пищу или переедать - главное, помнить об умеренности и пользе для организма.

Международный день объятий - этот праздник зародился в США в 1986 году. Его инициаторами стали студенты, которые хотели бороться с послепраздничным стрессом и депрессией, которые часто появляются в январе. Они выбрали объятия как символ тепла и поддержки. Со временем эта идея распространилась во всем мире. Психологи подтверждают, что объятия способствуют снижению уровня стресса, укрепляют межличностные связи и даже повышают уровень окситоцина - гормона счастья. Праздник дарит людям возможность поделиться теплом и положительными эмоциями через объятия. В этот день важно обнимать родных, друзей, коллег или даже незнакомцев, если это не нарушает их комфорта. Главное правило - обнимать искренне и с добрыми намерениями.

Международный день тренировочных штанов тоже отмечают 21 января. Неофициальный праздник возник как часть интернет-культуры в начале 2000-х годов. Его идея связана с любовью к простоте и удобству, ведь тренировочные штаны символизируют комфорт в повседневной жизни. Официальной причины выбора даты 21 января нет, но популярность этого дня возросла благодаря соцсетям, где люди начали делиться своими фото в спортивных штанах. Праздник носит шуточный характер, но в то же время напоминает о важности позволить себе расслабиться в мире, где все часто стремятся к совершенству. Не рекомендуется носить слишком официальную или неудобную одежду, потому что сегодняшний день именно об удобстве.