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День Гідності та Свободи: у Києві посилили заходи безпеки

День Гідності та Свободи: у Києві посилили заходи безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві поліція посилила заходи безпеки у місцях проведення заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи. Так, локації перевірять вибухотехніки та кінологи. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

“Працівники структурних підрозділів поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на локаціях, де заплановано проведення відповідних заходів. Згідно з раніше поданими заявками, сьогодні, 21 листопада, у столиці заплановано проведення кількох заходів з нагоди 7-ї річниці початку Революції Гідності та Дня Свободи. У зв’язку з цим, правоохоронці, нацгвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків та кінологів, а також поліція діалогу забезпечуватимуть охорону громадського порядку у місцях проведення заходів, переважно — це центральна частина столиці”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що задля координації дій правоохоронців та негайного реагування, у разі зміни оперативної обстановки чи виникнення позаштатних ситуацій, у столичному главку поліції Києва працює ситуаційний центр.

“На локаціях, де проходитимуть акції за масової участі громадян, перед початком їх проведення спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками проведуть ретельну перевірку. Разом із тим, правоохоронці посилили охорону і на центральних станціях столичного метрополітену. Аби не допустити конфліктних ситуацій та порушень громадського порядку, співробітники поліції діалогу та інших профільних служб проводитимуть превентивні заходи з учасниками заходів, а при необхідності — вибіркові поверхневі перевірки громадян”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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