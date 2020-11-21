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День Достоинства и Свободы: в Киеве усилили меры безопасности

День Достоинства и Свободы: в Киеве усилили меры безопасности

Киев  •  УНН

 • 13407 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы. Так, локации проверят взрывотехники и кинологи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Работники структурных подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины будут обеспечивать публичную безопасность и порядок на локациях, где запланировано проведение соответствующих мероприятий. Согласно ранее поданным заявкам, сегодня, 21 ноября, в столице запланировано проведение нескольких мероприятий по случаю 7-й годовщины начала революции Достоинства и Дня Свободы. В связи с этим, правоохранители, нацгвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога будут обеспечивать охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий, в основном - это центральная часть столицы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для координации действий правоохранительных органов и немедленного реагирования в случае изменения оперативной обстановки или возникновения внештатных ситуаций, в столичном главке полиции Киева работает ситуационный центр.

"На локациях, где будут проходить акции с массовым участием граждан перед началом их проведения специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проведут тщательную проверку. Вместе с тем, правоохранители усилили охрану и на центральных станциях столичного метрополитена. Чтобы не допустить конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка, сотрудники полиции диалога и других профильных служб будут проводить превентивные мероприятия с участниками мероприятий, а при необходимости - выборочные поверхностные проверки граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

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