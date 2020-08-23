День Державного прапора: український стяг підняли у різних куточках світу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українські дипломати у найрізноманітніших куточках світу урочисто підняли український стяг 23 серпня, у День Державного прапора, передає УНН.
Так, державний прапор України сьогодні був урочисто піднятий у Лондоні.
Український прапор замайорів і на Скелястих горах у Канаді.
"Генеральне консульство України в Едмонтоні вітає з Днем Державного прапора України з літньої і теплої Канади", - написав у Twitter генконсул України в Едмонтоні Олександр Даниленко.
Також сьогодні у Вільнюсі відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.
Крім того, посол України в Литві Володимир Яценківський та колектив українського посольства у День Державного Прапора України поклали квіти до меморіальної дошки Тарасу Шевченку, розташованої на будівлі Вільнюського університету.
З Днем Державного Прапора привітало громадян Посольство України в Празі.
"Сьогодні на щоглі Посольства ми вже традиційно підняли бойовий прапор одного з військових підрозділів Збройних Сил України за участі української громади та наших чеських друзів", - повідомило посольство у соцмережі.
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З нагоди Дня Державного Прaпора України урочисто підняло Прапор нашої держави Посольство України в Грузії.
Команда Посольства України у Німеччині зранку також привітала всіх українців з Днем Державного Прапора України, показавши фото з величезними стягами.
Також 23 серпня 2020 року в Посольстві України в Державі Ізраїль відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.
Світлину з українським прапором оприлюднив український посол у Туреччині Андрій Сибіга.
Посольство України в Хорватії до свята записало ціле відео-привітання.
"Прапор України – це коли він знову в Донецьку, Луганську, Севастополі, Горлівці, Дебальцевому. Прапор – це ціна життя. Володимир Рибак, Степан Чубенко, Володимир Балух", - зазначили дипломати.
Як повідомляв УНН, напередодні до свята у Києві офіційно підняли найбільший прапор України.