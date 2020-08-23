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День Державного прапора: український стяг підняли у різних куточках світу

Київ • УНН

 • 50392 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українські дипломати у найрізноманітніших куточках світу урочисто підняли український стяг 23 серпня, у День Державного прапора, передає УНН.

День Державного прапора: український стяг підняли у різних куточках світу

Так, державний прапор України сьогодні був урочисто піднятий у Лондоні.

Український прапор замайорів і на Скелястих горах у Канаді.

"Генеральне консульство України в Едмонтоні вітає з Днем Державного прапора України з літньої і теплої Канади", - написав у Twitter генконсул України в Едмонтоні Олександр Даниленко.

Також сьогодні у Вільнюсі відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.

Крім того, посол України в Литві Володимир Яценківський та колектив українського посольства у День Державного Прапора України поклали квіти до меморіальної дошки Тарасу Шевченку, розташованої на будівлі Вільнюського університету.

З Днем Державного Прапора привітало громадян Посольство України в Празі.

"Сьогодні на щоглі Посольства ми вже традиційно підняли бойовий прапор одного з військових підрозділів Збройних Сил України за участі української громади та наших чеських друзів", - повідомило посольство у соцмережі.

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З нагоди Дня Державного Прaпора України урочисто підняло Прапор нашої держави Посольство України в Грузії.

Команда Посольства України у Німеччині зранку також привітала всіх українців з Днем Державного Прапора України, показавши фото з величезними стягами.

Також 23 серпня 2020 року в Посольстві України в Державі Ізраїль відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.

Світлину з українським прапором оприлюднив український посол у Туреччині Андрій Сибіга.

Посольство України в Хорватії до свята записало ціле відео-привітання.

"Прапор України – це коли він знову в Донецьку, Луганську, Севастополі, Горлівці, Дебальцевому. Прапор – це ціна життя. Володимир Рибак, Степан Чубенко, Володимир Балух", - зазначили дипломати.

Як повідомляв УНН, напередодні до свята у Києві офіційно підняли найбільший прапор України.

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