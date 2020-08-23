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День Государственного флага: украинский флаг подняли в разных уголках мира

Киев • УНН

 • 50392 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинские дипломаты в самых разных уголках мира торжественно подняли украинский флаг 23 августа, в День Государственного флага, передает УНН.

День Государственного флага: украинский флаг подняли в разных уголках мира

Так, государственный флаг Украины сегодня был торжественно поднят в Лондоне.

Украинский флаг взвился и на Скалистых горах в Канаде.

"Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне поздравляет с Днем Государственного флага Украины из летней и теплой Канады", - написал в Twitter генконсул Украины в Эдмонтоне Александр Даниленко.

Также сегодня в Вильнюсе состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины.

Кроме того, посол Украины в Литве Владимир Яценковский и коллектив украинского посольства в День Государственного Флага Украины возложили цветы к мемориальной доске Тарасу Шевченко, расположенной на здании Вильнюсского университета.

С Днем Государственного Флага поздравило граждан Посольство Украины в Праге.

"Сегодня на мачте Посольства мы уже традиционно подняли боевой флаг одного из военных подразделений Вооруженных Сил Украины при участии украинской общины и наших чешских друзей", - сообщило посольство в соцсети.

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По случаю Дня Государственного Прaпора Украины торжественно подняло флаг нашего государства Посольство Украины в Грузии.

Команда посольства Украины в Германии утром также поздравила всех украинцев с Днем Государственного Флага Украины, показав фото с огромными знаменами.

Также 23 августа 2020 года в Посольстве Украины в Государстве Израиль состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины.

Фотографию с украинским флагом обнародовал украинский посол в Турции Андрей Сибига.

Посольство Украины в Хорватии к празднику записало целое видео-поздравление.

"Флаг Украины - это когда он снова в Донецке, Луганске, Севастополе, Горловке, Дебальцево. Флаг - это цена жизни. Владимир Рыбак, Степан Чубенко, Владимир Балух", - отметили дипломаты.

Как сообщал УНН, накануне к празднику в Киеве официально подняли самый большой флаг Украины.

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