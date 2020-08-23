Світлова інсталяція прапора України з’явилась на Арці ЧАЕС

"Вночі 23 серпня До Дня прапора України та Дня Незалежності проєкт ARTEFACT зробив світлову інсталяцію прапора України на об’єкті “Арка”, що є найбільшою рухомою спорудою у світі, зведеною над зруйнованим реактором 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС", - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що, окрім прапора, на “Арці” засяяли також прапори більше 40 країн-донорів та країн-вкладників фонду "Укриття", що брали участь у зведені НБК. Масштабні світлові інсталяції з’явились не лише на Арці, але і на інших спорудах Зони Відчуження: оглядовому колесі у Прип’яті та Градирні.

Захід відвідав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

"Дуже символічно, що ми сьогодні є свідками патріотичної акції з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. І, хоча нашій державі виповнюється лише 29 років, а Чорнобильська катастрофа сталася 34 роки тому, саме на нашу долю випало подолання її наслідків. Це питання об’єднало не лише українців, а й увесь світ, адже проблема потребувала нових, нестандартних рішень, які нам вдається знаходити тільки разом. Чорнобильська зона відчуження сьогодні є частиною спільного з Офісом Президента проєкту "Магніти України", який буде розвиватися по трьох напрямках: туристичний, науковий та інвестиційний", - сказав він.

Як повідомляв УНН, напередодні до свята у Києві офіційно підняли найбільший прапор України.