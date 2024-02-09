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Делегація Конгресу США зустрілась із Зеленським у Києві: про що говорили

Делегація Конгресу США зустрілась із Зеленським у Києві: про що говорили

Київ • УНН

 • 32405 перегляди

Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США на чолі з Майком Тернером, щоб обговорити оборонні потреби України та подякувати США за підтримку.

Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США. Про перебіг зустрічі розповіли у пресслужбі глави держави, передає УНН.

Цей візит свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України, підтверджує, що Сполучені Штати є стратегічним партнером, який допомагає нам ефективно протистояти агресору. Ваш приїзд важливий для підняття бойового духу нашого народу, особливо для тих героїв, які сьогодні б’ються на передовій. 

– зазначив Володимир Зеленський.

Деталі

Зазначається, що сьогодні з Президент України Володимиром Зеленський зустрілись представники двопартійної делегації Палати представників Конгресу США на чолі з головою Постійного комітету Палати представників з питань розвідки Майком Тернером. В зустрічі також взяли участь конгресмени Джейсон Кроу, Френч Гілл, Зак Нанн та Ебігейл Спенбергер у межах їхнього візиту в Україну.

Глава держави наголосив на важливості візиту конгресменів до Києва в час, коли росія продовжує терор проти мирних міст і цивільної інфраструктури, завдаючи масованих ударів ракетами та іранськими дронами.

Зеленський подякував Конгресу, обом партіям – Демократичній та Республіканській, Президенту США та американському народу за надання Україні оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги. Окремо український Президент відзначив вагому лідерську роль Конгресу в підтримці нашої держави з перших днів широкомасштабного вторгнення. А також він наголосив на критичній важливості ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні.

Ми не можемо зупинятися в нашій боротьбі з агресором. Щоб ця боротьба була ефективною, нам потрібна підтримка союзників, насамперед Сполучених Штатів. Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні буде обов’язково ухвалене Конгресом. Це зміцнить нашу економіку та Збройні Сили.

– заявив Глава держави.

Під час зустрічі Володимир Зеленський докладно поінформував конгресменів про ситуацію на передовій та актуальні потреби Сил оборони України. Зокрема,

Президент зазначив, що у пріоритеті залишаються додаткові системи ППО для ефективного захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Важливим є й розвиток двосторонньої співпраці щодо локалізації спільного виробництва в Україні сучасних дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Також за даними пресслужби глави держави відбувся змістовний обмін думками стосовно подальшого посилення санкційного тиску на країну-агресора, а також формування Конгресом правової рамки для використання заморожених російських активів для відбудови України.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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