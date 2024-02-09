Делегация Конгресса США встретилась с Зеленским в Киеве: о чем говорили

Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США. О ходе встречи рассказали в пресс-службе главы государства, передает УНН.

Этот визит свидетельствует о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины, подтверждает, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером, который помогает нам эффективно противостоять агрессору. Ваш приезд важен для поднятия боевого духа нашего народа, особенно для тех героев, которые сегодня сражаются на передовой. - отметил Владимир Зеленский.

Детали

Отмечается, что сегодня с Президент Украины Владимиром Зеленский встретились представители двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером. Во встрече также приняли участие конгрессмены Джейсон Кроу, Фрэнч Гилл, Зак Нанн и Эбигейл Спенбергер в рамках их визита в Украину.

Глава государства подчеркнул важность визита конгрессменов в Киев в то время, когда россия продолжает террор против мирных городов и гражданской инфраструктуры, нанося массированные удары ракетами и иранскими дронами.

Зеленский поблагодарил Конгресс, обе партии - Демократическую и Республиканскую, Президента США и американский народ за предоставление Украине оборонной, финансовой и гуманитарной помощи. Отдельно украинский Президент отметил весомую лидерскую роль Конгресса в поддержке нашего государства с первых дней широкомасштабного вторжения. А также он отметил критическую важность принятия Конгрессом пакета помощи Украине.

Мы не можем останавливаться в нашей борьбе с агрессором. Чтобы эта борьба была эффективной, нам нужна поддержка союзников, прежде всего Соединенных Штатов. Убежден, что решение о выделении необходимой помощи Украине будет обязательно принято Конгрессом. Это укрепит нашу экономику и Вооруженные Силы.

- заявил Глава государства.

Во время встречи Владимир Зеленский подробно проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой и актуальных потребностях Сил обороны Украины. В частности,

Президент отметил, что в приоритете остаются дополнительные системы ПВО для эффективной защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Важным является и развитие двустороннего сотрудничества по локализации совместного производства в Украине современных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Также по данным пресс-службы главы государства состоялся содержательный обмен мнениями относительно дальнейшего усиления санкционного давления на страну-агрессора, а также формирования Конгрессом правовой рамки для использования замороженных российских активов для восстановления Украины.