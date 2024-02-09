Делегация Конгресса США встретилась с Зеленским в Киеве: о чем говорили

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
  •  87430 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
  •  103996 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
  •  103862 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  158913 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  196409 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  181452 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  174556 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  199010 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  198417 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206657 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Делегация Конгресса США встретилась с Зеленским в Киеве: о чем говорили

Делегация Конгресса США встретилась с Зеленским в Киеве: о чем говорили

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 19:56  •  16138 просмотра

Read in English

Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с Майком Тернером, чтобы обсудить оборонные потребности Украины и поблагодарить США за поддержку.

Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США. О ходе встречи рассказали в пресс-службе главы государства, передает УНН.

Этот визит свидетельствует о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины, подтверждает, что Соединенные Штаты являются стратегическим партнером, который помогает нам эффективно противостоять агрессору. Ваш приезд важен для поднятия боевого духа нашего народа, особенно для тех героев, которые сегодня сражаются на передовой. 

- отметил Владимир Зеленский.

Детали

Отмечается, что сегодня с Президент Украины Владимиром Зеленский встретились представители двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером. Во встрече также приняли участие конгрессмены Джейсон Кроу, Фрэнч Гилл, Зак Нанн и Эбигейл Спенбергер в рамках их визита в Украину.

Глава государства подчеркнул важность визита конгрессменов в Киев в то время, когда россия продолжает террор против мирных городов и гражданской инфраструктуры, нанося массированные удары ракетами и иранскими дронами.

Зеленский поблагодарил Конгресс, обе партии - Демократическую и Республиканскую, Президента США и американский народ за предоставление Украине оборонной, финансовой и гуманитарной помощи. Отдельно украинский Президент отметил весомую лидерскую роль Конгресса в поддержке нашего государства с первых дней широкомасштабного вторжения. А также он отметил критическую важность принятия Конгрессом пакета помощи Украине.

Мы не можем останавливаться в нашей борьбе с агрессором. Чтобы эта борьба была эффективной, нам нужна поддержка союзников, прежде всего Соединенных Штатов. Убежден, что решение о выделении необходимой помощи Украине будет обязательно принято Конгрессом. Это укрепит нашу экономику и Вооруженные Силы.

- заявил Глава государства.

Во время встречи Владимир Зеленский подробно проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой и актуальных потребностях Сил обороны Украины. В частности,

Президент отметил, что в приоритете остаются дополнительные системы ПВО для эффективной защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Важным является и развитие двустороннего сотрудничества по локализации совместного производства в Украине современных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Также по данным пресс-службы главы государства состоялся содержательный обмен мнениями относительно дальнейшего усиления санкционного давления на страну-агрессора, а также формирования Конгрессом правовой рамки для использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
Делегація Конгресу США зустрілась із Зеленським у Києві: про що говорили
U.S. Congressional delegation meets with Zelensky in Kyiv: what they discussed
Новости по теме

Делегация Конгресса США встретилась с Зеленским в Киеве: о чем говорили

Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с Майком Тернером, чтобы обсудить оборонные потребности Украины и поблагодарить США за поддержку.

Война •   •  16138 просмотра
Делегация Конгресса США встретилась с Зеленским в Киеве: о чем говорили

Угроза атаки дронами: в Воздушных силах заявили, что вражеские беспилотники движутся с Черного моря

Воздушные силы сообщили, что зафиксировали несколько вражеских беспилотников, которые двигались со стороны Черного моря к Одесской, Николаевской и Белгород-Днестровской областей Украины.

Война •   •  14084 просмотра
Угроза атаки дронами: в Воздушных силах заявили, что вражеские беспилотники движутся с Черного моря

Восполнение дефицитов, снаряды, оружие: Сырский и Умеров провели разговоры с Германией, Францией и США

Новый Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и министр обороны обсудили вопросы военной помощи со стороны Германии, Франции и США, включая поставки материалов, боеприпасов и вооружения.

Война •   •  15864 просмотра
Восполнение дефицитов, снаряды, оружие: Сырский и Умеров провели разговоры с Германией, Францией и США

Украинские ПВО сбили два российских разведывательных беспилотника на Херсонщине

Украинские силы противовоздушной обороны в Херсонской области 9 февраля сбили два российских разведывательных беспилотника - "ЗАЛА" и "Суперкам".

Война •   •  10587 просмотра
Украинские ПВО сбили два российских разведывательных беспилотника на Херсонщине

Главнокомандующий ВСУ Сырский определил кандидатуры заместителей. Зеленский обещает подписать указы

Президент Зеленский объявил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил своих заместителей. Также определены заместители начальника Генерального штаба.

Война •   •  16847 просмотра
Главнокомандующий ВСУ Сырский определил кандидатуры заместителей. Зеленский обещает подписать указы

Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Анатолий Брагилевич

Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича новым начальником Генерального штаба Украины.

Война •   •  33347 просмотра
Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Анатолий Брагилевич

Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование

Прокуратура начала расследование видео, на котором российские военнослужащие во время атаки на украинские позиции застрелили безоружного украинского военнопленного, а еще одного убили гранатой.

Война •   •  29148 просмотра
Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ: прокуратура начала расследование

МВД: более 800 тысяч вызовов обработали операторы службы 112 за первые 7 месяцев работы

За первые 7 месяцев работы украинская служба экстренной помощи 112 приняла и обработала более 800 тысяч звонков.

Общество •   •  26615 просмотра
МВД: более 800 тысяч вызовов обработали операторы службы 112 за первые 7 месяцев работы

Буду служить украинскому народу: Залужный о звании Героя Украины

Главнокомандующий ВСУ в 2021-2024 годах Валерий Залужный получил звание Героя Украины и заявил, что чувствует честь и преданность перед каждым защитником и защитницей Украины.

Война •   •  28034 просмотра
Буду служить украинскому народу: Залужный о звании Героя Украины

Не только F-16, но и шведские Gripen: украинский пилот рассказал, какие самолеты помогли бы Украине в войне

Украинский пилот заявил, что шведский истребитель Saab Gripen может существенно усилить украинские Воздушные силы благодаря своей способности выполнять как задачи по подавлению противовоздушной обороны противника, так и прицельные огневые удары.

Война •   •  24245 просмотра
Не только F-16, но и шведские Gripen: украинский пилот рассказал, какие самолеты помогли бы Украине в войне