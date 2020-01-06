Делегація ПЦУ відвідала Константинополь з нагоди річниці Томосу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Делегація Православної Церкви України з нагоди річниці надання Томосу про автокефалію відвідала Стамбул, де зустрілась з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).
"З благословіння Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія представники Православної Церкви України 4-6 січня 2020 року з нагоди річниці надання Томосу про автокефалію Української Церкви відвідали Константинополь (Стамбул), де взяли участь у богослужіннях та зустрілися з його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що до складу делегації, яку очолював митрополит Львівський Макарій, увійшли також єпископ Васильківський Лаврентій, протоієрей Валерій Семанцо, протоієрей Василь Лило, Євген Бойко та Володимир Сизон.
"На прийомі у Вселенського Патріарха Варфоломія було передано вітальний лист від Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, а також запрошення у зручний час відвідати з візитом Україну", - вказано у повідомленні ПЦУ.
Також зазначається, що під час недільного богослужіння делегація ПЦУ молилася у Патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі, а наступного дня, 6 січня, митрополит Львівський Макарій разом з ієрархами Вселенського Патріархату та Кіпрської Церкви співслужив Всесвятійшому Патріарху Варфоломію за літургією з нагоди Богоявлення (за новим календарем).
Нагадаємо, рік тому Україна отримала Томос.
ПЦУ випустила відеоролик до річниці Томосу.