ПЦУ випустила відеоролик до річниці Томосу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Православна Церква України випустила відеоролик, в якому нагадала про те, як відбувалось отримання Томосу рік тому. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр ПЦУ у Facebook.
"Рік тому, 6-го січня 2019 року, Православна Церква України отримала Патріарший і Синодальний Томос про автокефалію та стала 15-ю у Диптиху автокефальних Церков Вселенського православ’я. Тож сьогодні, у першу річницю цієї великої для всіх нас події, пригадаймо історичні моменти, сповнені радістю та Божою благодаттю. За все – слава Богу, і подяка всім, хто трудився заради незалежності Церкви і невтомно трудиться зараз. Нехай Всемилосердний Господь благословить наступний рік буття Православної Церкви України у єдності та любові", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рік тому Україна отримала Томос.