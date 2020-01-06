ПЦУ выпустила видеоролик к годовщине Томоса

"Год назад, 6 января 2019 года, Православная Церковь Украина получила Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии и стала 15-й в Диптихе автокефальных Церквей Вселенского православия. Поэтому сегодня, в первую годовщину этого великого для всех нас события, вспомним исторические моменты, полные радостью и Божьей благодатью. За все - слава Богу, и спасибо всем, кто трудился ради независимости церкви и неустанно трудится сейчас. Пусть Всемилосердный Господь благословит следующий год бытия Православной Церкви Украины в единстве и любви", - говорится в сообщении.

Напомним, год назад Украина получила Томос.