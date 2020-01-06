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Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины Томоса

Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины Томоса

Киев  •  УНН

 • 18443 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Делегация Православной Церкви Украины по случаю годовщины предоставления Томоса об автокефалии посетила Стамбул, где встретилась с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

"С благословения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания представители Православной Церкви Украины 4-6 января 2020 года по случаю годовщины предоставления Томоса об автокефалии Украинской Церкви посетили Константинополь (Стамбул), где приняли участие в богослужениях и встретились с его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем", - говорится в сообщении.

Указано, что в состав делегации, которую возглавлял митрополит Львовский Макарий, вошли также епископ Васильковский Лаврентий, протоиерей Валерий Семанцо, протоиерей Василий Лило, Евгений Бойко и Владимир Сизон.

"На приеме у Вселенского Патриарха Варфоломея было передано поздравительное письмо от Блаженнейшего Митрополита Епифания, а также приглашение в удобное время посетить с визитом Украину", - указано в сообщении ПЦУ.

Также отмечается, что во время воскресного богослужения делегация ПЦУ молилась в Патриаршем храме святого Георгия на Фанаре, а на следующий день, 6 января, митрополит Львовский Макарий вместе с иерархами Вселенского Патриархата и Кипрской Церкви сослужил Всесвятийшому Патриарху Варфоломею за литургией по случаю Богоявления (по новому календарю).

Напомним, год назад Украина получила Томос.

ПЦУ выпустила видеоролик к годовщине Томоса.

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