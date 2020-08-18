Делегати та офіцери безпеки УАФ пройшли атестацію на сезон 2020/2021
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Делегати та офіцери безпеки УАФ пройшли процедуру атестації на сезон 2020/2021. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає УНН.
Атестація відбулася в ході семінару, який відбувся вчора, 17 серпня, у Будинку футболу. В ході заходу делегати та офіцери безпеки УАФ заслухали інформацію про контроль за дотриманням медичного протоколу УАФ та вимог Міністерства охорони здоров’я України щодо проведення матчів прийдешньої футбольної кампанії.
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Крім того, учасники семінару обговорили Регламент УПЛ сезону-2020/2021, висловили свої зауваження і пропозиції до Правил гри IFAB сезону-2020/2021. Також, піднімалося питання забезпечення громадського порядку та безпеки до, під час та після проведення футбольних матчів, при взаємодії з Національною поліцією України.
Нагадаємо, 6 серпня УАФ повідомила про старт підготовки нової групи арбітрів, які зможуть працювати з VAR.