Делегати та офіцери безпеки УАФ пройшли атестацію на сезон 2020/2021

Атестація відбулася в ході семінару, який відбувся вчора, 17 серпня, у Будинку футболу. В ході заходу делегати та офіцери безпеки УАФ заслухали інформацію про контроль за дотриманням медичного протоколу УАФ та вимог Міністерства охорони здоров’я України щодо проведення матчів прийдешньої футбольної кампанії.

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Крім того, учасники семінару обговорили Регламент УПЛ сезону-2020/2021, висловили свої зауваження і пропозиції до Правил гри IFAB сезону-2020/2021. Також, піднімалося питання забезпечення громадського порядку та безпеки до, під час та після проведення футбольних матчів, при взаємодії з Національною поліцією України.

Нагадаємо, 6 серпня УАФ повідомила про старт підготовки нової групи арбітрів, які зможуть працювати з VAR.