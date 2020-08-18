Делегаты и офицеры безопасности УАФ прошли аттестацию на сезон 2020/2021
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Делегаты и офицеры безопасности УАФ прошли процедуру аттестации на сезон 2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.
Аттестация состоялась в ходе семинара, который состоялся вчера, 17 августа, в Доме футбола. В ходе мероприятия делегаты и офицеры безопасности УАФ заслушали информацию о контроле за соблюдением медицинского протокола УАФ и требованиях Министерства здравоохранения Украины относительно проведения матчей грядущей футбольной кампании.
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Кроме того, участники семинара обсудили Регламент УПЛ сезона 2020/2021, высказали свои замечания и предложения с Правилами игры IFAB сезона 2020/2021. Также, поднимался вопрос обеспечения общественного порядка и безопасности до, во время и после футбольных матчей, при взаимодействии с Национальной полицией Украины.
Напомним, 6 августа УАФ сообщила о старте подготовки новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR.