Делегаты и офицеры безопасности УАФ прошли аттестацию на сезон 2020/2021

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70522 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97441 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123179 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105306 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125131 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100652 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101555 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103759 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101866 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Делегаты и офицеры безопасности УАФ прошли аттестацию на сезон 2020/2021

Делегаты и офицеры безопасности УАФ прошли аттестацию на сезон 2020/2021

Киев  •  УНН

 • 11048 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Делегаты и офицеры безопасности УАФ прошли процедуру аттестации на сезон 2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

Аттестация состоялась в ходе семинара, который состоялся вчера, 17 августа, в Доме футбола. В ходе мероприятия делегаты и офицеры безопасности УАФ заслушали информацию о контроле за соблюдением медицинского протокола УАФ и требованиях Министерства здравоохранения Украины относительно проведения матчей грядущей футбольной кампании.

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Кроме того, участники семинара обсудили Регламент УПЛ сезона 2020/2021, высказали свои замечания и предложения с Правилами игры IFAB сезона 2020/2021. Также, поднимался вопрос обеспечения общественного порядка и безопасности до, во время и после футбольных матчей, при взаимодействии с Национальной полицией Украины.

Напомним, 6 августа УАФ сообщила о старте подготовки новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR.

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