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Дехто в НАТО проводить консервативну політику щодо інтеграції України, щоб “не провокувати Росію”. Це не працює - Кулеба

Київ • УНН

 • 16040 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Кілька західноєвропейських держав — членів НАТО проводять консервативну політику щодо євроатлантичних прагнень України, щоб “не провокувати Росію”. Однак Москва зберігала деструктивну позицію, не залежно від того робив Альянс кроки назустріч нашій державі чи ні. Про це сказав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Польському інституту міжнародних справ (PISM), пише УНН.

Дехто в НАТО проводить консервативну політику щодо інтеграції України, щоб “не провокувати Росію”. Це не працює - Кулеба

Цитата

“Очевидно, що наше членство в НАТО сприятиме розвитку всієї євроатлантичної системи безпеки та додатково зміцнить східний фланг НАТО. Консервативна політика деяких західноєвропейських держав — членів НАТО — щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України, що проводиться під приводом „не провокувати Росію“, в корені неправильна”, — каже міністр.

Деталі

Кулеба розповів, що у 2017 році Україні не надали статусу партнера з розширеними можливостями НАТО, оскільки це нібито поставило б під загрозу переговори щодо імплементації Мінських угод — принаймні, Україна тоді чула такі аргументи.
“Проте час показав, що це аж ніяк не вплинуло на підхід Російської Федерації, яка продовжувала займати деструктивну позицію як у Мінському процесі, так і в Нормандському форматі”, — зауважив дипломат.

Він підкреслив, що Україна продовжить послідовно працювати з союзниками — “пояснювати, сперечатися, переконувати та шукати спільної точки зору”, і рано чи пізно отримає консенсус.

“Перед нами відкриється вікно можливостей, і ми будемо ефективно його використовувати”, — додав він.

Додамо

Президент Росії Владімір Путін раніше цього тижня заявив, що вступ України в НАТО — це проблема, а візит глави Пентагону до Києва — це фактичне відкриття дверей для України в Альянс.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін цього тижня відвідав Київ. Під час свого візиту він зокрема наголосив, що двері НАТО відчинені для України.

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