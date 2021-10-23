Дехто в НАТО проводить консервативну політику щодо інтеграції України, щоб “не провокувати Росію”. Це не працює - Кулеба

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“Очевидно, що наше членство в НАТО сприятиме розвитку всієї євроатлантичної системи безпеки та додатково зміцнить східний фланг НАТО. Консервативна політика деяких західноєвропейських держав — членів НАТО — щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України, що проводиться під приводом „не провокувати Росію“, в корені неправильна”, — каже міністр.

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Кулеба розповів, що у 2017 році Україні не надали статусу партнера з розширеними можливостями НАТО, оскільки це нібито поставило б під загрозу переговори щодо імплементації Мінських угод — принаймні, Україна тоді чула такі аргументи.

“Проте час показав, що це аж ніяк не вплинуло на підхід Російської Федерації, яка продовжувала займати деструктивну позицію як у Мінському процесі, так і в Нормандському форматі”, — зауважив дипломат.

Він підкреслив, що Україна продовжить послідовно працювати з союзниками — “пояснювати, сперечатися, переконувати та шукати спільної точки зору”, і рано чи пізно отримає консенсус.

“Перед нами відкриється вікно можливостей, і ми будемо ефективно його використовувати”, — додав він.

Додамо

Президент Росії Владімір Путін раніше цього тижня заявив, що вступ України в НАТО — це проблема, а візит глави Пентагону до Києва — це фактичне відкриття дверей для України в Альянс.



Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін цього тижня відвідав Київ. Під час свого візиту він зокрема наголосив, що двері НАТО відчинені для України.