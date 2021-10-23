Кое-кто в НАТО проводит консервативную политику по интеграции Украины, чтобы "не провоцировать Россию". Это не работает - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Несколько западноевропейских государств - членов НАТО проводят консервативную политику относительно евроатлантических стремлений Украины, чтобы "не провоцировать Россию". Однако Москва сохраняла деструктивную позицию, независимо от того делал ли Альянс шаги навстречу нашей стране или нет. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Польскому институту международных дел (PISM), пишет УНН.
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"Очевидно, что наше членство в НАТО будет способствовать развитию всей евроатлантической системы безопасности и дополнительно укрепит восточный фланг НАТО. Консервативная политика некоторых западноевропейских государств - членов НАТО - относительно дальнейшей евроатлантической интеграции Украины, проводимой под предлогом "не провоцировать Россию", в корне неправильная", - говорит министр.
Детали
Кулеба рассказал, что в 2017 году Украине не предоставили статус партнера с расширенными возможностями НАТО, поскольку это якобы поставило бы под угрозу переговоры по имплементации Минских соглашений - по крайней мере, Украина тогда слышала такие аргументы.
"Однако время показало, что это отнюдь не повлияло на подход Российской Федерации, которая продолжала занимать деструктивную позицию как в Минском процессе, так и в нормандской формате", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что Украина продолжит последовательно работать с союзниками - "объяснять, спорить, убеждать и искать общие точки зрения", и рано или поздно получит консенсус.
"Перед нами откроется окно возможностей, и мы будем эффективно его использовать", - добавил он.
Добавим
Президент России Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что вступление Украины в НАТО - это проблема, а визит главы Пентагона в Киев - это фактическое открытие дверей для Украины в Альянс.
Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе посетил Киев. Во время своего визита он в частности отметил, что двери НАТО открыты для Украины.