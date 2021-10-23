Кое-кто в НАТО проводит консервативную политику по интеграции Украины, чтобы "не провоцировать Россию". Это не работает - Кулеба

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"Очевидно, что наше членство в НАТО будет способствовать развитию всей евроатлантической системы безопасности и дополнительно укрепит восточный фланг НАТО. Консервативная политика некоторых западноевропейских государств - членов НАТО - относительно дальнейшей евроатлантической интеграции Украины, проводимой под предлогом "не провоцировать Россию", в корне неправильная", - говорит министр.

Детали

Кулеба рассказал, что в 2017 году Украине не предоставили статус партнера с расширенными возможностями НАТО, поскольку это якобы поставило бы под угрозу переговоры по имплементации Минских соглашений - по крайней мере, Украина тогда слышала такие аргументы.

"Однако время показало, что это отнюдь не повлияло на подход Российской Федерации, которая продолжала занимать деструктивную позицию как в Минском процессе, так и в нормандской формате", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина продолжит последовательно работать с союзниками - "объяснять, спорить, убеждать и искать общие точки зрения", и рано или поздно получит консенсус.

"Перед нами откроется окно возможностей, и мы будем эффективно его использовать", - добавил он.

Добавим

Президент России Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что вступление Украины в НАТО - это проблема, а визит главы Пентагона в Киев - это фактическое открытие дверей для Украины в Альянс.



Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе посетил Киев. Во время своего визита он в частности отметил, что двери НАТО открыты для Украины.