Деякі західні фірми продовжують працювати в рф, незважаючи на вторгнення в Україну
Київ • УНН
Деякі західні компанії, такі як Avon Products, Air Liquide і Reckitt, продовжують працювати в рф, незважаючи на вторгнення в Україну, оскільки споживча активність в країні поступово відновлюється.
Деякі західні компанії продовжують працювати в рф. Про це повідомляє The Financial Times, передає УНН.
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Незважаючи на заяви про намір покинути рф після вторгнення в Україну, деякі західні компанії, такі як Avon Products, Air Liquide і Reckitt, залишаються в країні споживча активність поступово відновлюється.
Серед компаній, які залишилися в рф після повномасштабного вторгнення у 2022 році, є косметичний бренд Natura – французький виробник промислового газу та британська споживча група, яка виробляє різноманітні товари від знеболювальних до презервативів.
Додамо
Загалом, з 2022 року в рф залишилося понад 2100 транснаціональних компаній, порівняно з приблизно 1600 міжнародними компаніями, які або вийшли з ринку, або зменшили свою діяльність.
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