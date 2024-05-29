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Деякі західні фірми продовжують працювати в рф, незважаючи на вторгнення в Україну

Деякі західні фірми продовжують працювати в рф, незважаючи на вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 30396 перегляди

Деякі західні компанії, такі як Avon Products, Air Liquide і Reckitt, продовжують працювати в рф, незважаючи на вторгнення в Україну, оскільки споживча активність в країні поступово відновлюється.

Деякі західні компанії продовжують працювати в рф. Про це повідомляє The Financial Times, передає УНН.

Деталі

Незважаючи на заяви про намір покинути рф після вторгнення в Україну, деякі західні компанії, такі як Avon Products, Air Liquide і Reckitt, залишаються в країні споживча активність поступово відновлюється.

Серед компаній, які залишилися в рф після повномасштабного вторгнення у 2022 році, є косметичний бренд Natura – французький виробник промислового газу та британська споживча група, яка виробляє різноманітні товари від знеболювальних до презервативів.

Додамо

Загалом, з 2022 року в рф залишилося понад 2100 транснаціональних компаній, порівняно з приблизно 1600 міжнародними компаніями, які або вийшли з ринку, або зменшили свою діяльність.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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