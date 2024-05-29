Некоторые западные фирмы продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Некоторые западные компании продолжают работать в рф. Об этом сообщает The Financial Times, передает УНН.

Детали

Несмотря на заявления о намерении покинуть рф после вторжения в Украину, некоторые западные компании, такие как Avon Products, Air Liquide и Reckitt, остаются в стране потребительская активность постепенно восстанавливается.

Среди компаний, которые остались в рф после полномасштабного вторжения в 2022 году, есть косметический бренд Natura - французский производитель промышленного газа и британская потребительская группа, которая производит различные товары от обезболивающих до презервативов.

Добавим

В общем, с 2022 года в рф осталось более 2100 транснациональных компаний, по сравнению с примерно 1600 международными компаниями, которые либо вышли с рынка, либо уменьшили свою деятельность.

Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT