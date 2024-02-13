Дефіциту електроенергії немає, відключень не прогнозується — Держенергонагляд
Київ • УНН
Голова Державної служби енергетичного нагляду України заявив, що дефіциту електроенергії або відключень не очікується у зв'язку зі зменшенням споживання через теплішу погоду та довший світловий день.
Дефіциту електроенергії немає, графіки відключень не введені у жодному регіоні. Завдяки потеплінню споживання електроенергії знизилось. Про це під час телемарафону "Єдині новини" розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян, передає УНН.
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Крім того, за словами Слободяна зниженню споживання електроенергії сприяє природний фактор — збільшення тривалості світлового дня.
Тому наразі навіть маємо певний резерв блоків теплової генерації, які готові збільшити виробництво електроенергії, навіть на випадок похолодання
За його словами, є ще резерв застосування імпорту електроенергії, який у зв’язку з потеплінням зведений до мінімуму і навіть уже є в певні години експорт електроенергії.
Наразі ситуація стабільна, відключень електроенергії не прогнозується
Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає: плануються імпорт та експорт – Міненерго12.02.24, 10:31 • 28630 переглядiв