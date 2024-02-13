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Дефіциту електроенергії немає, відключень не прогнозується — Держенергонагляд

Дефіциту електроенергії немає, відключень не прогнозується — Держенергонагляд

Київ • УНН

 • 30093 перегляди

Голова Державної служби енергетичного нагляду України заявив, що дефіциту електроенергії або відключень не очікується у зв'язку зі зменшенням споживання через теплішу погоду та довший світловий день.

Дефіциту електроенергії немає, графіки відключень не введені у жодному регіоні. Завдяки потеплінню споживання електроенергії знизилось. Про це під час телемарафону "Єдині новини" розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян, передає УНН.

Деталі

Крім того, за словами Слободяна зниженню споживання електроенергії сприяє природний фактор — збільшення тривалості світлового дня.

Тому наразі навіть маємо певний резерв блоків теплової генерації, які готові збільшити виробництво електроенергії, навіть на випадок похолодання

зазначив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За його словами, є ще резерв застосування імпорту електроенергії, який у зв’язку з потеплінням зведений до мінімуму і навіть уже є в певні години експорт електроенергії.

Наразі ситуація стабільна, відключень електроенергії не прогнозується

підсумував Руслан Слободян.

Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає: плануються імпорт та експорт – Міненерго12.02.24, 10:31 • 28630 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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