Дефицита электроэнергии нет, отключений не прогнозируется - Госэнергонадзор
Киев • УНН
Председатель Государственной службы энергетического надзора Украины заявил, что дефицита электроэнергии или отключений не ожидается в связи с уменьшением потребления из-за более теплой погоды и более длинного светового дня.
Дефицита электроэнергии нет, графики отключений не введены ни в одном регионе. Благодаря потеплению потребление электроэнергии снизилось. Об этом во время телемарафона "Единые новости" рассказал председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян, передает УНН.
Детали
Кроме того, по словам Слободяна снижению потребления электроэнергии способствует природный фактор - увеличение продолжительности светового дня.
Поэтому сейчас даже имеем определенный резерв блоков тепловой генерации, которые готовы увеличить производство электроэнергии, даже на случай похолодания
По его словам, есть еще резерв применения импорта электроэнергии, который в связи с потеплением сведен к минимуму и даже уже есть в определенные часы экспорт электроэнергии.
Сейчас ситуация стабильная, отключений электроэнергии не прогнозируется
Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет: планируются импорт и экспорт - Минэнерго12 февраль 2024, 08:31 • 24557 просмотров
Дефицита электроэнергии нет, отключений не прогнозируется - Госэнергонадзор
Председатель Государственной службы энергетического надзора Украины заявил, что дефицита электроэнергии или отключений не ожидается в связи с уменьшением потребления из-за более теплой погоды и более длинного светового дня.
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