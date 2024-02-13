Дефицита электроэнергии нет, отключений не прогнозируется - Госэнергонадзор

Дефицита электроэнергии нет, графики отключений не введены ни в одном регионе. Благодаря потеплению потребление электроэнергии снизилось. Об этом во время телемарафона "Единые новости" рассказал председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян, передает УНН.

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Кроме того, по словам Слободяна снижению потребления электроэнергии способствует природный фактор - увеличение продолжительности светового дня.

Поэтому сейчас даже имеем определенный резерв блоков тепловой генерации, которые готовы увеличить производство электроэнергии, даже на случай похолодания отметил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян.

По его словам, есть еще резерв применения импорта электроэнергии, который в связи с потеплением сведен к минимуму и даже уже есть в определенные часы экспорт электроэнергии.

Сейчас ситуация стабильная, отключений электроэнергии не прогнозируется подытожил Руслан Слободян.

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