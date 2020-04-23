Дефіцит поточного рахунку стрімко скоротиться - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національний банк переглянув прогноз дефіциту поточного рахунку на 2020 рік у бік зменшення – він становитиме 1,7%. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.
"У цьому році дефіцит поточного рахунку становитиме 1,7% ВВП, хоча січневий макропрогноз передбачав його на рівні 3,2%. Обсяги імпорту товарів в Україну скоротяться суттєвіше за експорт. В умовах карантинних обмежень у всьому світі та падіння цін на глобальних ринках Україна зменшить обсяги закупівель енергоносіїв і більшості товарів не першої необхідності. Негативні наслідки пандемії для експорту будуть слабшими з огляду на очікуване збереження попиту на продовольство. Водночас зниження переказів від трудових мігрантів буде з надлишком компенсоване скороченням витрат українців на закордонні подорожі", - повідомив Смолій.
Проте він зазначив, що після відновлення економічної активності у світі та в Україні дефіцит поточного рахунку знову розшириться. Це буде зумовлено реалізацією відкладеного попиту на імпортні товари з боку населення, відновленням інвестиційного імпорту бізнесом, а також очікуваним зниженням надходжень від транзиту газу.
Втім, показник дефіциту залишатиметься на рівні 3-4% ВВП, як і передбачав січневий прогноз Національного банку.
Як раніше повідомляв УНН, Нацбанк прогнозує, що Україна отримає 2 мільярди траншу від МВФ у другому кварталі.