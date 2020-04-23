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Дефицит текущего счета стремительно сократится - НБУ

Дефицит текущего счета стремительно сократится - НБУ

Киев  •  УНН

 • 13654 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Национальный банк пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2020 год в сторону уменьшения - он составит 1,7%. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"В этом году дефицит текущего счета составит 1,7% ВВП, хотя январский макропрогноз предусматривал его на уровне 3,2%. Объемы импорта товаров в Украину сократятся существеннее экспорта. В условиях карантина во всем мире и падения цен на мировых рынках Украина уменьшит объемы закупок энергоносителей и большинства товаров не первой необходимости. Негативные последствия пандемии для экспорта будут слабее учитывая ожидаемое сохранение спроса на продовольствие. В то же время снижение переводов от трудовых мигрантов будет с избытком компенсировано сокращением расходов украинцев на зарубежные путешествия", - сообщил Смолий.

Однако он отметил, что после восстановления экономической активности в мире и в Украине дефицит текущего счета вновь расширится. Это будет обусловлено реализацией отложенного спроса на импортные товары со стороны населения, восстановлением инвестиционного импорта бизнесом, а также ожидаемым снижением поступлений от транзита газа.

Впрочем, показатель дефицита будет оставаться на уровне 3-4% ВВП, как и предполагал январский прогноз Национального банка.

Как ранее сообщал УНН, Нацбанк прогнозирует, что Украина получит 2 миллиарда транша от МВФ во втором квартале.

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