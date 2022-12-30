Дефіцит після атаки рф не змінився, енергосистема відновлюється - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу після 10-ї масованої атаки росіян. Складна ситуація у південному та східному регіонах, повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру «Укренерго» наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог", - вказали у компанії.
"Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією", - зазначили в Укренерго.
Деталі
Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти, як зазначається, "складною залишається ситуація у південному та східному регіонах". Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.
До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.
Доповнення
росія зранку 29 грудня знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж і що складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.