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Дефицит после атаки рф не изменился, энергосистема восстанавливается - Укрэнерго

Дефицит после атаки рф не изменился, энергосистема восстанавливается - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 315560 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу после 10-й массированной атаки россиян. Сложная ситуация в южном и восточном регионах, сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10-й массированной ракетной атаки россиян. Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра «Укрэнерго» последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем того ожидал враг", - указали в компании.

"Энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу. Продолжается набор мощности генерацией", - отметили в Укрэнерго.

Детали

В то же время, вследствие попаданий в некоторые энергообъекты, как отмечается, "сложной остается ситуация в южном и восточном регионах". Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

Дополнение

россия утром снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. За сообщением Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей и что сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах.

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