DeepState: окупанти просунулися у Південному, Соколі, біля Невського та Новоселівки Першої
Київ • УНН
Противник просунувся у Південному, Соколі, неподалік Невського та Новоселівки Першої. Уточнено лінію зіткнення біля Шумів - DeepState.
На передовій загарбники просунулися у Південному, Соколі, біля Невського та Новоселівки Першої. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся у Південному, Соколі, біля Невського та Новоселівки Першої. Уточнено лінію зіткнення біля Шумів
Нагадаємо
На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій залишається високою: вже зафіксовано 37 боєзіткнень. Ворожі сили активно діють біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. Українські військові відбили 29 атак і продовжують боротьбу. Загалом ворог втратив 160 осіб, знищено дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі та два бліндажі.
Генштаб: на фронті відбулося 140 боєзіткнень. На Сіверському і Покровському напрямках ситуація напружена28.06.24, 23:31 • 28615 переглядiв