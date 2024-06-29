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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59644 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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DeepState: окупанти просунулися у Південному, Соколі, біля Невського та Новоселівки Першої

Київ • УНН

 • 31251 перегляди

Противник просунувся у Південному, Соколі, неподалік Невського та Новоселівки Першої. Уточнено лінію зіткнення біля Шумів - DeepState.

DeepState: окупанти просунулися у Південному, Соколі, біля Невського та Новоселівки Першої

На передовій загарбники просунулися у Південному, Соколі, біля Невського та Новоселівки Першої. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Ворог просунувся у Південному, Соколі, біля Невського та Новоселівки Першої. Уточнено лінію зіткнення біля Шумів

- DeepState.

Нагадаємо

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій залишається високою: вже зафіксовано 37 боєзіткнень. Ворожі сили активно діють біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. Українські військові відбили 29 атак і продовжують боротьбу. Загалом ворог втратив 160 осіб, знищено дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі та два бліндажі.

Генштаб: на фронті відбулося 140 боєзіткнень. На Сіверському і Покровському напрямках ситуація напружена28.06.24, 23:31 • 28615 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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