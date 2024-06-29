DeepState: оккупанты продвинулись в Южном, Соколе, возле Невского и Новоселовки Первой

В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой 8 часов назад • 16084 просмотра

Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении 9 часов назад • 16840 просмотра

Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено 14 часов назад • 28316 просмотра

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