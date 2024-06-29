DeepState: оккупанты продвинулись в Южном, Соколе, возле Невского и Новоселовки Первой
Киев • УНН
Противник продвинулся в Южном, Соколе, неподалеку Невского и Новоселовки Первой. Уточнена линия соприкосновения возле Шумов - DeepState.
На передовой захватчики продвинулись в Южном, Соколе, возле Невского и Новоселовки Первой. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Южном, Соколе, возле Невского и Новоселовки Первой. Уточнена линия соприкосновения возле Шумов
Напомним
На Покровском направлении интенсивность боевых действий остается высокой: уже зафиксировано 37 боестолкновений. Вражеские силы активно действуют возле Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Украинские военные отбили 29 атак и продолжают борьбу. В целом враг потерял 160 человек, уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два блиндажа.
Генштаб: на фронте произошло 140 боестолкновений. На Северском и Покровском направлениях ситуация напряженная28 июня 2024, 20:31 • 14290 просмотров