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Дедлайн для ФРН на відповідь Україні щодо "Північного потоку" буде у серпні

Дедлайн для ФРН на відповідь Україні щодо "Північного потоку" буде у серпні

Київ • УНН

 • 183621 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. До кінця серпня німецькі регулятор та міністерство економіки мають відповісти на запит українських компаній щодо перегляду виключень із законодавства Німеччини, наданих «Північному потоку-1». Про це УНН повідомили у відділі комунікацій Оператора ГТС України.

Контекст

Оператор ГТС України неодноразово заявляв, що звернувся до Мінекономіки ФРН та німецького регулятора з пропозицією переглянути виключення із законодавства Німеччини, надані «Північному потоку-1».

УНН поцікавився, чи надходила відповідь від згаданих відомств на запит Оператора.

Цитата

«Згідно із законодавством Федеративної Республіки Німеччина, відповідні органи Німеччини – Федеральне міністерство економіки та захисту клімату та Федеральне мережеве агентство (BNetzA) – ухвалять рішення щодо спільного звернення Оператора ГТС України та НАК «Нафтогаз» протягом трьох місяців від дати отримання листа. Лист українськими компаніями було направлено 27 травня 2022 року», - повідомили в ОГТСУ.

Доповнення

ОГТСУ разом з Нафтогазом направили звернення до міністерства економіки Німеччини та німецького регулятора щодо призупинки «Північного потоку-1». Основна ідея цього листа полягає в тому, що 20 травня 2020 року газогону «Північний потік-1» були надані виключення з німецького законодавства, які базувались на тому, що цей газопровід буде сприяти укріпленню безпеки постачання газу до Європи, принципам ринкової конкуренції, енергетичної солідарності Європи.

Водночас росія фактично повністю порушує такі принципи.

Як писав УНН, Україна має потужності, щоб забезпечити необхідний транзит до європейських споживачів у разі зупинки «Північного потоку-1».

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