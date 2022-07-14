Дедлайн для ФРГ на ответ Украине относительно "Северного потока" будет в августе

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. До конца августа немецкие регулятор и министерство экономики должны ответить на запрос украинских компаний о пересмотре исключений из законодательства Германии, предоставленных «Северному потоку-1». Об этом сообщили УНН в отделе коммуникаций Оператора ГТС Украины.

Контекст

Оператор ГТС Украины неоднократно заявлял, что обратился в Минэкономики ФРГ и к немецкому регулятору с предложением пересмотреть исключения из законодательства Германии, предоставленные «Северному потоку-1».

УНН поинтересовался, поступал ли ответ от упомянутых ведомств по запросу Оператора.

Цитата

«Согласно законодательству Федеративной Республики Германия, соответствующие органы Германии – Федеральное министерство экономики и защиты климата и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) – примут решение о совместном обращении Оператора ГТС Украины и НАК «Нафтогаз» в течение трех месяцев с даты получения письма. Письмо украинскими компаниями было направлено 27 мая 2022 года», - сообщили в ОГТСУ.

Дополнение

ОГТСУ вместе с Нафтогазом направили обращение в министерство экономики Германии и немецкому регулятору о приостановке «Северного потока-1». Основная идея этого письма состоит в том, что 20 мая 2020 года газопроводу «Северный поток-1» были предоставлены исключения из немецкого законодательства, которые базировались на том, что этот газопровод будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу, принципам рыночной конкуренции, энергетической солидарности Европы.

В то же время россия фактически полностью нарушает вишеупомянутые принципы.

Как писал УНН, Украина имеет мощности, чтобы обеспечить необходимый транзит европейским потребителям в случае остановки «Северного потока-1».

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