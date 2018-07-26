Дебютний гол Мораеса за "Шахтар" допоміг клубу перемогти "Десну"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Чернігові на заповненому стадіоні ім. Юрія Гагаріна новачок Української Прем’єр-ліги “Десна” провела перший тур внутрішнього чемпіонату із чинним чемпіоном країни донецьким “Шахтарем”, передає кореспондент УНН.
Атака другим темпом вдалася “гірникам” після 30 проведених хвилин. Оборонець Олег Данченко з правого флангу знайшов передачею особливо ніким не прикритим екс-форварда київського “Динамо” Жуніора Мораеса, який відправив м’яч повз воротаря — 0:1.
Під завершення тайму чернігівці мали можливість на гол. Капітан клубу Денис Фаворов закинув м’яч за спини оборонців “помаранчево-чорних” на свого брата Артема Фаворова, який в ефектному падінні не влучив по ігровому снаряду.
Другим і як виявилося останнім взяттям воріт у грі, стала атака донеччан на 56 хвилині. Марлос на повільному темпі під наглядом трьох опонентів увійшов до штрафної “Десни”, обігрався у “стіночку” із хавбеком Коваленко, і на замаху поклав на газон захисника і воротаря, відправивши м’яч у сітку — 0:2.
Зауважимо, що у другому турі турніру “Шахтар” проекзаменує іншого новачка змагань ФК “Арсенал-Київ”.