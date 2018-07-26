Дебютный гол Мораеса "Шахтера" помог клубу победить "Десну"

Атака вторым темпом удалась “горнякам” после 30 проведенных минут. Защитник Олег Данченко с правого фланга нашел передачей особенно никем не прикрытым экс-форварда киевского “Динамо” Жуниора Мораеса, который отправил мяч мимо вратаря — 0:1.

Под конец тайма черниговцы имели возможность гол. Капитан клуба Денис Фаворов забросил мяч за спины защитников “оранжево-черных” на своего брата Артема Фаворова, который в эффектном падении не попал по игровому снаряду.

Вторым и как оказалось последним взятием ворот в игре, стала атака дончан на 56 минуте. Марлос на медленном темпе под наблюдением трех оппонентов вошел в штрафную “Десны”, обыгрался в “стеночку” с хавбеком Коваленко, и на замахе уложил на газон защитника и вратаря, отправив мяч в сетку — 0:2.

Заметим, что во втором туре турнира “Шахтер” проэкзаменует другого новичка соревнований ФК “Арсенал-Киев”.